"Интер" нацелился на защитника "Лацио"

Фото: твиттер Франческо Ачерби/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику римского "Лацио" Франческо Ачерби, сообщает TMW.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Римляне готовы продать игрока, так как у него возник конфликт с болельщиками.

В нынешнем сезоне 34-летний Ачерби провел за "Лацио" 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.