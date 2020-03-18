"Интер" нацелился на защитника сборной Греции

Теги интер миланолимпиакос пирейтрансферы

"Интер" нацелился на защитника сборной Греции

Левый защитник "Олимпиакоса" Константинос Цимикас попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, скауты "нерадзурри" уже давно следят за выступлениями 23-летнего игрока сборной Греции.

"Олимпиакос" оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро. Интерес к нему также проявляет "Наполи".

В текущем сезоне Цимикас провел 37 поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами.

Читайте также: "Ювентус", "Интер", "Наполи" и "Боруссия" поборются за хавбека "Фиорентины". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов