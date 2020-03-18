"Интер" нацелился на защитника сборной Греции

Левый защитник "Олимпиакоса" Константинос Цимикас попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, скауты "нерадзурри" уже давно следят за выступлениями 23-летнего игрока сборной Греции.

"Олимпиакос" оценивает своего футболиста в 20 миллионов евро. Интерес к нему также проявляет "Наполи".

В текущем сезоне Цимикас провел 37 поединков, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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