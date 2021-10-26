"Интер" нацелился на защитника сборной Польши

Теги интер милансампдориябартош берешиньскитрансферы

"Интер" нацелился на защитника сборной Польши

Фото: инстаграм Бартоша Берешински/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику "Сампдории" и сборной Польши Бартошу Берешински, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. 

В нынешнем сезоне 29-летний Берешински провел за "Сампдорию" 10 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Интер" готовится подписать Азмуна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Рубин" поборются за основного хавбека "Зенита"

ЦСКА, "Локомотив", "Динамо" и "Рубин" поборются за основного хавбека "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов