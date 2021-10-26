"Интер" нацелился на защитника сборной Польши

Фото: инстаграм Бартоша Берешински/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к защитнику "Сампдории" и сборной Польши Бартошу Берешински, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, "нерадзурри" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Берешински провел за "Сампдорию" 10 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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