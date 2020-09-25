"Интер" нацелился на защитника "Шальке"

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"Интер" нацелился на защитника "Шальке"

Центральный защитник "Шальке" Озан Кабак стал трансферной целью "Интера", утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, миланский клуб видит в 20-летнем футболисте замену для Милана Шкриньяра, который может в скором времени сменить команду.

В разное время перспективным турком интересовались "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Рома", "Милан" и "Зенит".

Рыночная стоимость Кабака - 29 миллионов евро. В составе "Шальке" он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 29 матчах.

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