"Интер" начал переговоры по трансферам двух футболистов

"Интер" начал переговоры по трансферам полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана и хавбека "Кальяри" Николо Бареллы.

Как сообщает Football Italia, спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио провёл встречу с агентом Алессандро Бельтрами, который представляет интересы обоих футболистов.

Впрочем, пока рано говорить о вероятности этих переходов, поскольку "Интер" пока не может решить проблемы с финансовым фэйр-плей.

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