"Интер" начал сезон лучше, чем 9 лет назад, когда команда выиграла требл

Миланский "Интер" начал сезон лучше, чем девять лет назад, когда команда выиграла требл.

Издание Calciomercato подсчитало, что в текущем сезоне подопечные Лучано Спаллетти победили в 9 матчах из 13 во всех турнирах, забив при этом 29 голов и пропустив 10.

А в сезоне 2009/2010 "нерадзурри" под руководством Жозе Моуринью до ноября выиграли 8 поединков с разницей мячей 20-12.

Итогом того футбольного года стали победы в Серии А, Кубке Италии и Лиге Чемпионов. Сейчас же "Интер" занимает второе место и в чемпионате, и в группе ЛЧ. В Кубке команда начнёт борьбу в декабре.

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