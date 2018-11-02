"Интер" начал сезон лучше, чем 9 лет назад, когда команда выиграла требл

Теги интер миланлучано спаллеттижозе моуринью

"Интер" начал сезон лучше, чем 9 лет назад, когда команда выиграла требл

Миланский "Интер" начал сезон лучше, чем девять лет назад, когда команда выиграла требл.

Издание Calciomercato подсчитало, что в текущем сезоне подопечные Лучано Спаллетти победили в 9 матчах из 13 во всех турнирах, забив при этом 29 голов и пропустив 10.

А в сезоне 2009/2010 "нерадзурри" под руководством Жозе Моуринью до ноября выиграли 8 поединков с разницей мячей 20-12.

Итогом того футбольного года стали победы в Серии А, Кубке Италии и Лиге Чемпионов. Сейчас же "Интер" занимает второе место и в чемпионате, и в группе ЛЧ. В Кубке команда начнёт борьбу в декабре.

Не пропустите: СМИ узнали детали контракта Беппе Маротты с "Интером". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 10 28
2 Наполи 11 25
3 Интер Милан 10 22
4 Милан 10 18
5 Лацио 10 18
6 Фиорентина 10 15
7 Сампдория 10 15
8 Рома 10 15
9 Сассуоло 10 15
10 Торино 10 14
11 Дженоа 10 14
12 Кальяри 10 13
13 Парма 10 13
14 Аталанта 10 12
15 СПАЛ 10 12
16 Удинезе 10 9
17 Болонья 10 9
18 Эмполи 11 6
19 Фрозиноне 10 5
20 Кьево 10 -1
Полная таблица

топ-5 тегов