"Интер" начал сезон лучше, чем 9 лет назад, когда команда выиграла требл
Миланский "Интер" начал сезон лучше, чем девять лет назад, когда команда выиграла требл.
Издание Calciomercato подсчитало, что в текущем сезоне подопечные Лучано Спаллетти победили в 9 матчах из 13 во всех турнирах, забив при этом 29 голов и пропустив 10.
А в сезоне 2009/2010 "нерадзурри" под руководством Жозе Моуринью до ноября выиграли 8 поединков с разницей мячей 20-12.
Итогом того футбольного года стали победы в Серии А, Кубке Италии и Лиге Чемпионов. Сейчас же "Интер" занимает второе место и в чемпионате, и в группе ЛЧ. В Кубке команда начнёт борьбу в декабре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|28
|2
|Наполи
|11
|25
|3
|Интер Милан
|10
|22
|4
|Милан
|10
|18
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Фиорентина
|10
|15
|7
|Сампдория
|10
|15
|8
|Рома
|10
|15
|9
|Сассуоло
|10
|15
|10
|Торино
|10
|14
|11
|Дженоа
|10
|14
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Парма
|10
|13
|14
|Аталанта
|10
|12
|15
|СПАЛ
|10
|12
|16
|Удинезе
|10
|9
|17
|Болонья
|10
|9
|18
|Эмполи
|11
|6
|19
|Фрозиноне
|10
|5
|20
|Кьево
|10
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