"Интер" надеется, что ПСЖ выкупит Икарди
"Интер" больше не рассчитывает на своего форварда Мауро Икарди, который находится в аренде в ПСЖ.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" уверено, что ПСЖ выкупит аргентинца за 70 миллионов евро, которые прописаны в арендном соглашении.
Отмечается, что вырученные средства будут направлены на выкуп трансфера Ромелу Лукаку у "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 5 игр, в которых забил три гола и отдал один ассист. Напомним, что аренда Икарди действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|8
|12
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Болонья
|8
|9
|13
|Хеллас Верона
|8
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3