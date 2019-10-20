"Интер" надеется, что ПСЖ выкупит Икарди

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"Интер" надеется, что ПСЖ выкупит Икарди

"Интер" больше не рассчитывает на своего форварда Мауро Икарди, который находится в аренде в ПСЖ.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, руководство "нерадзурри" уверено, что ПСЖ выкупит аргентинца за 70 миллионов евро, которые прописаны в арендном соглашении.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены на выкуп трансфера Ромелу Лукаку у "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Икарди провел за ПСЖ 5 игр, в которых забил три гола и отдал один ассист. Напомним, что аренда Икарди действует до лета 2022 года.

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