"Интер" надеется на обмен игроками с "Зенитом"

Теги интер миланзенит санкт-петербургсебастьян дриусси

"Интер" надеется на обмен игроками с "Зенитом"Миланский "Интер" надеется обменяться игроками с питерским "Зенитом", информирует SportBox.

По сведениям источника, "нерадзурри" желают заполучить форварда "сине-бело-голубых" Себастьяна Дриусси. В обратном же направлении итальянский гранд намерен отправить своего нападающего Эдера Мартинса. В "Интере" рассчитывают, что российский клуб пойдет на предложенный обмен.

Напомним, ранее "Интер" отказал "Зениту" в аренде Эдера. | soccernews.ru

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