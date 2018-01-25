"Интер" надеется на обмен игроками с "Зенитом"

Миланский "Интер" надеется обменяться игроками с питерским "Зенитом", информирует SportBox.

По сведениям источника, "нерадзурри" желают заполучить форварда "сине-бело-голубых" Себастьяна Дриусси. В обратном же направлении итальянский гранд намерен отправить своего нападающего Эдера Мартинса. В "Интере" рассчитывают, что российский клуб пойдет на предложенный обмен.

Напомним, ранее "Интер" отказал "Зениту" в аренде Эдера. | soccernews.ru