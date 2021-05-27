"Интер" надеется подписать контракт с Симоне Индзаги

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Как сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "Интер" все еще надеется, что главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги примет предложение.

Ранее стан миланского клуба покинул Антонио Конте, который привел команду к чемпионству.

При этом источник ранее сообщал, что Индзаги договорился о новом контракте с "Лацио", который будет действовать до 2024 года. Однако чемпионы Италии рассчитывают, что тренер еще может передумать.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Лацио" занял шестое место в Серии А.

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