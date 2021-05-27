"Интер" надеется подписать контракт с Симоне Индзаги

Теги лациоинтер милансимоне индзаги

"Интер" надеется подписать контракт с Симоне ИндзагиФото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Как сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, "Интер" все еще надеется, что главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги примет предложение. 

Ранее стан миланского клуба покинул Антонио Конте, который привел команду к чемпионству.

При этом источник ранее сообщал, что Индзаги договорился о новом контракте с "Лацио", который будет действовать до 2024 года. Однако чемпионы Италии рассчитывают, что тренер еще может передумать.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Лацио" занял шестое место в Серии А.

Также не пропустите: Почеттино может возглавить "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов сказал сроки восстановления травмированных игроков сборной России

Черчесов сказал сроки восстановления травмированных игроков сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов