"Интер" намерен избавиться от Асамоа

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"Интер" намерен избавиться от Асамоа

Хавбек "Интера" Квадво Асамоа в ближайшее время должен покинуть клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, наставник "нерадзурри" не рассчитывает на 31-летнего ганца. Поэтому клуб намерен продать его в текущее трансферное окно.

Отмечается, что если покупатель на игрока не будет найден, то с ним разорвут соглашение.

Асамоа перебрался в "Интер" в 2018 году. За это время он провел 53 игры и сделал три голевые передачи.

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