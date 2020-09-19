"Интер" намерен избавиться от Асамоа
Хавбек "Интера" Квадво Асамоа в ближайшее время должен покинуть клуб.
Как сообщает журналист Николо Скира, наставник "нерадзурри" не рассчитывает на 31-летнего ганца. Поэтому клуб намерен продать его в текущее трансферное окно.
Отмечается, что если покупатель на игрока не будет найден, то с ним разорвут соглашение.
Асамоа перебрался в "Интер" в 2018 году. За это время он провел 53 игры и сделал три голевые передачи.
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