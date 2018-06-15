"Интер" намерен купить игрока "Барселоны"



"Интер" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Алейшу Видалю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом выкупа за 10 миллионов евро. Эти условия не устраивают каталонцев, которые намерены сразу продать его за 15 миллионов. Также игрок входит в сферу интересов своего бывшего клуба "Севильи".

В минувшем сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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