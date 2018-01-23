"Интер" намерен нарушить планы "Лацио"

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"Интер" намерен нарушить планы "Лацио"

Римский "Лацио" планирует продлить контракт с защитником Стефаном де Вреем.

Однако, как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ситуацию вмешивается миланский "Интер".

"Нерадзурри" пытаются убедить 25-летнего голландца не подписывать новое соглашение с "Лацио" и по окончании нынешнего сезона перебраться на "Джузеппе Меацца" на правах свободного агента.

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