"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги интер милансантослукас лимабарселона

"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Миланский "Интер" близок к подписанию хавбека "Сантоса" Лукаса Лимы, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены купить 27-летнего бразильца до закрытия летнего трансферного окна.

Учитывая, что контракт футболиста с "Сантосом" истекает 1 января 2018 года, сумма сделки вряд ли будет значительной.

Напомним, что ранее интерес к Лиме проявляла "Барселона", однако "сине-гранатовые" так и не сумели договориться о его переходе.  

Не пропустите: Форвард "Кана" Карамо может перейти в "Интер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

"Тоттенхэм" в результативном поединке переиграл ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов