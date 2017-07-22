"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Миланский "Интер" близок к подписанию хавбека "Сантоса" Лукаса Лимы, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены купить 27-летнего бразильца до закрытия летнего трансферного окна.

Учитывая, что контракт футболиста с "Сантосом" истекает 1 января 2018 года, сумма сделки вряд ли будет значительной.

Напомним, что ранее интерес к Лиме проявляла "Барселона", однако "сине-гранатовые" так и не сумели договориться о его переходе.

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