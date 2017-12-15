"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Миланский "Интер" включился в борьбу за защитника "Лацио" Стефана де Врея, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" готовы составить конкуренцию "Барселоне", которая также рассчитывает подписать 25-летнего голландца.

Напомним, что контракт де Врея с "Лацио" истекает летом 2018 года и стороны пока не могут договориться о его продлении. Таким образом, центрбек по окончании сезона может стать свободным агентом. | http://soccernews.ru

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