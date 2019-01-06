"Интер" намерен перехватить трансферную цель европейских топ-клубов

Теги лациоинтер милансергей милинкович-савич

"Интер" намерен перехватить трансферную цель европейских топ-клубов

"Интер" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям издания, миланский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Лацио" не готов расставаться с хавбеком в январе, но может продать его летом за большую сумму.

Напомним, что прошлым летом сербом интересовались ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". 

В нынешнем сезоне 23-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 22 матча во всех турнирах и забил три гола.

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