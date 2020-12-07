"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Спартака" и ЦСКА
Миланский "Интер" интересуется нападающим "Флуминенсе" Маркосом Паоло, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом истекает летом 2021 года, поэтому в январе его можно купить по сниженной цене. Стоит отметить, что прошлым летом бразильцем интересовались московские клубы "Спартак" и ЦСКА.
19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего за бразильский клуб он провел 60 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.
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|Рома
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Дженоа
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