"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Спартака" и ЦСКА

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"Интер" намерен перехватить трансферную цель "Спартака" и ЦСКА

Миланский "Интер" интересуется нападающим "Флуминенсе" Маркосом Паоло, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Контракт форварда с клубом истекает летом 2021 года, поэтому в январе его можно купить по сниженной цене. Стоит отметить, что прошлым летом бразильцем интересовались московские клубы "Спартак" и ЦСКА.

19-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". Всего за бразильский клуб он провел 60 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.

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