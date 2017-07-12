"Интер" намерен перехватить у "Барселоны" одну из ее трансферных целей

Теги интер миланбарселонапалмейрасйерри мина

"Интер" намерен перехватить у "Барселоны" одну из ее трансферных целейМиланский "Интер" заинтересовался защитником бразильского "Палмейраса" Йерри Миной, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "нерадзурри" готовы уже сейчас сделать солидное предложение "зелено-белым" по их 22-летнему беку, за которым уже продолжительное время следит каталонская "Барселона". С самим игроком "Интер" уже провел предварительные переговоры.

Напомним, Икарди призвал Перишича покинуть "Интер". | soccernews.ru

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