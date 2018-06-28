"Интер" намерен переманить игрока "Атлетико"

"Интер" проявляет интерес к хорватскому защитнику "Атлетико" Симе Врсалько, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, испанцы пока что готовы только на продажу игрока за 25-30 миллионов евро. Также им интересуется "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 26-летний Врсалько провел за "Атлетико" 29 матчей и отдал 5 результативных передач.

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