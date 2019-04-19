"Интер" намерен переманить лидера "Ромы"

Ведущий форвард "Ромы" Эдин Джеко может летом сменить команду, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, подписать опытного боснийца хочет миланский "Интер". "Нерадзурри" видят в нём замену для Мауро Икарди.

Контракт 33-летнего футболиста с "волками" истекает в 2020 году. Его стоимость оценивается в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Джеко сыграл за "Рому" 34 матча, забил 13 голов и сделал 8 ассистов.

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