"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"
"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертнесу, сообщает La Gazzetta dello Spor
По сведениям издания, футболист может покинуть неаполитанский клуб в зимнее трансферное окно. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года и стороны не могут договориться о продлении соглашения. Форвард хочет повышения зарплаты, которая составляет четыре миллиона евро в год. Кроме того, в данный момент у футболистов "Наполи" ухудшились отношения с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.
В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|12
|31
|2
|Ювентус
|11
|29
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|12
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Сассуоло
|11
|13
|13
|Милан
|11
|13
|14
|Удинезе
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|11
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7