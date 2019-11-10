"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"

"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертнесу, сообщает La Gazzetta dello Spor

По сведениям издания, футболист может покинуть неаполитанский клуб в зимнее трансферное окно. Его контракт с клубом истекает летом 2020 года и стороны не могут договориться о продлении соглашения. Форвард хочет повышения зарплаты, которая составляет четыре миллиона евро в год. Кроме того, в данный момент у футболистов "Наполи" ухудшились отношения с владельцем клуба Аурелио де Лаурентисом.

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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