"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"

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"Интер" намерен переманить одного из лидеров "Наполи"
"Интер" проявляет интерес к бельгийскому нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу, сообщает Het Nieuwsblad.

По сведениям издания, миланский клуб намерен подписать футболиста летом 2020 года, когда у него завершится контракт с форвардом. На подписании бельгийца настаивает лично главный тренер миланцев Антонио Конте, который хотел видеть его еще в своем предыдущем клубе "Челси".

"Наполи" в свою очередь хочет сохранить игрока и предлагает ему новое соглашение. Также Мертенсом интересуются китайские клубы, которые готовы сделать ему выгодное предложение в финансовом плане.

В нынешнем сезоне 32-летний Мертенс провел за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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