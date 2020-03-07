"Интер" намерен подписать форварда "Наполи"

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"Интер" намерен подписать форварда "Наполи"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик летом этого года может сменить команду.

Контракт поляка с неаполитанским клубом истекает в 2021 году, поэтому его уход в ближайшее межсезонье вполне вероятен.

По информации Football Italia, за ситуацией следит миланский "Интер", который хотел подписать форварда ещё в 2016 году.

Тогда Милик отдал предпочтение "Наполи", в составе которого забил 46 голов в 109 матчах, но сейчас готов присоединиться к "нерадзурри".

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

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