"Интер" намерен подписать хавбека "Баварии"

Руководство "Интера" заинтересовано в покупке хавбека "Баварии" Артуро Видаля.

Источник сообщает, что чилиец не прочь покинуть немецкий клуб, но рассчитывает на зарплату не менее 7,3 миллиона евро в год.

Ранее в прессе появлялись сообщения об интересе к футболисту со стороны "Атлетико".

В прошлом сезоне Видаль принял участие в 35 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив шесть голов и оформив две голевые передачи.

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