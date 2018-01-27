"Интер" намерен подписать трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

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"Интер" намерен подписать трансферную цель "Реала" и "Барселоны"

Миланский "Интер" претендует на полузащитника "Бетиса" Фабиана Руиса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "нерадзурри" готовы заплатить за 21-летнего испанца, в услугах которого также заинтересованы "Реал" и "Барселона", 15 миллионов евро. Именно эта сумма прописана в контракте перспективного хавбека в качестве отступных.

Сам Руис хотел бы доиграть этот сезон в "Бетисе", а уже летом вернуться к вопросу смены клубной прописки.

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