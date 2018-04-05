"Интер" намерен подписать важного для "Реала" хавбека

Теги матео ковачичинтер миланреал мадрид

"Интер" намерен подписать важного для "Реала" хавбекаМиланский "Интер" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" планируют уже ближайшим летом предпринять попытки подписать 23-летнего хавбека "сливочных". В стане итальянского гранда рассчитывают на то, что хорват будет заинтересован в своем возвращении на "Джузеппе Меацца" в поисках стабильной игровой практики.

Напомним, что в "Реал" Ковачич перешел в 2015-м году как раз из "Интера".

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