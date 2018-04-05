"Интер" намерен подписать важного для "Реала" хавбека

Миланский "Интер" нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, "нерадзурри" планируют уже ближайшим летом предпринять попытки подписать 23-летнего хавбека "сливочных". В стане итальянского гранда рассчитывают на то, что хорват будет заинтересован в своем возвращении на "Джузеппе Меацца" в поисках стабильной игровой практики.

Напомним, что в "Реал" Ковачич перешел в 2015-м году как раз из "Интера".

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