"Интер" намерен предпринять попытку подписать Модрича в январе

Миланский "Интер" намерен предпринять очередную попытку подписать полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича уже в зимнее трансферное окно.

Так, по информации Corriere dello Sport, "нерадзурри" намерены воспользоваться недовольством 33-летнего хавбека "сливочных" своим положением на "Сантьяго Бернабеу". Итальянский гранд намерен подготовить новое предложение по хорвату на январь.

Напомним, Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru