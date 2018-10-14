"Интер" намерен предпринять попытку подписать Модрича в январе

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"Интер" намерен предпринять попытку подписать Модрича в январеМиланский "Интер" намерен предпринять очередную попытку подписать полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича уже в зимнее трансферное окно.

Так, по информации Corriere dello Sport, "нерадзурри" намерены воспользоваться недовольством 33-летнего хавбека "сливочных" своим положением на "Сантьяго Бернабеу". Итальянский гранд намерен подготовить новое предложение по хорвату на январь.

Напомним,  Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru

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