«Интер» намерен продлить Хандановича
"Интер" предложит новый контракт словенскому вратарю Самиру Хандановичу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, миланский клуб хочет продлить соглашение со словенцем, несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.
34-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года. В завершившемся сезон он провел за миланский клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 42 мяча.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
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|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17