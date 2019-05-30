«Интер» намерен продлить Хандановича

Теги интер милансамир ханданович

«Интер» намерен продлить Хандановича

"Интер" предложит новый контракт словенскому вратарю Самиру Хандановичу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланский клуб хочет продлить соглашение со словенцем, несмотря на то, что его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

34-летний Ханданович выступает за "Интер" с 2012 года. В завершившемся сезон он провел за миланский клуб 49 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 42 мяча.

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