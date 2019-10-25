"Интер" намерен продлить контракт с 17-летним нападающим Эспозито

Теги интер милан

"Интер" намерен продлить контракт с 17-летним нападающим Эспозито

"Интер" хочет подписать новый контракт с 17-летний форвардом Себостьяно Эспозито. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года.

По данным источника, миланский клуб хочет продлить контракт с игроком до 2025 года. 

Отметим, что подписать контракт Эспозито сможет только в 2020 году, когда ему исполнится 18 лет. Форвардом интересуются "Ман Сити", "Челси" и "Ливерпуль".

В этом сезоне игрок участвовал в 1 матче Лиги Чемпионов. 

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