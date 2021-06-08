"Интер" намерен продлить контракт с Янгом

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"Интер" намерен продлить контракт с ЯнгомФото: инстаграм Янга/Автор неизвестен

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Интер" хочет сохранить полузащитника Эшли Янга. Миланский клуб предложил 35-летнему англичанину контракт на один год.

По информации источника, у Янга также есть вариант с возвращением в Англию. Ему уже сделал выгодное предложение "Уотфорд", который вернулся в АПЛ.

В прошедшем сезоне Янг провел 31 матч за "Интер", на его счету 3 голевых передачи.

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