"Интер" намерен сбить цену на Ракитича

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"Интер" намерен сбить цену на Ракитича

"Интер" всерьез нацелен на покупку хавбека "Барселоны" Ивана Ракитича.

Как сообщает Sport.es, "нерадзурри" намерены провернуть сделку в зимнее трансферное окно. "Барселона" требует за 31-летнего хорвата 35 миллионов евро, однако итальянский клуб пытается сбить цену.

Отмечается, что Ракитич заинтересован в смене клуба, так как потерял место в стартовом составе.

В этом сезоне Ракитич принял участие в 8 матчах, в общем проведя на поле 47 минут.

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