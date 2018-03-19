"Интер" намерен сделать Икарди своим самым высокооплачиваемым игроком в истории

Миланский "Интер" намерен сделать капитана команды Мауро Икарди своим самым высокооплачиваемым игроком в истории.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" планируют продлить контракт с 25-летним форвардом еще на два сезона - до лета 2023-го года. По новому соглашению оклад аргентинца вырастет до восьми миллионов евро в год, а сумма отступных за него увеличится до 110-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Икарди забил 22 мяча и сделал 1 результативную передачу в 26 матчах за "Интер".

Напомним, Икарди прокомментировал свое отсутствие в составе сборной Аргентины на ближайшие товарищеские матчи. | soccernews.ru