"Интер" намерен снова арендовать Рафинью у "Барселоны"

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"Интер" намерен снова арендовать Рафинью у "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара следующий сезон может провести в "Интере".

Как сообщает Mundo Deportivo, "нерадзурри" намерены арендовать бразильца с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Отметим, что кроме "Интера" в услугах Рафиньи заинтересованы "Лацио" и "Тоттенхэм".

Напомним, что минувший сезон Рафинья провел "Интере", однако клуб не смог договориться о сумму выкупа игрока.

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