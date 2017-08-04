"Интер" намерен сохранить Кандреву и Перишича

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио заявил, что клуб не собирается продавать вингеров Антонио Кандреву и Ивана Перишича.

"Я не понимаю, откуда берутся подобные слухи. Кандрева вообще никогда не был доступен для трансферного рынка - мы не собираемся его продавать. То же самое касается и Перишича, это важный игрок, с которым мы в данный момент обсуждаем новый контракт" - приводит слова функционера Football Italia.

Ранее сообщалось, что Кандреву хочет купить "Челси", а Перишича - "Манчестер Юнайтед".

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