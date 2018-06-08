"Интер" намерен удержать игрока, на которого претендуют "Реал" и "Барселона"



"Интер" согласовался новый контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист продлит соглашение до 2023 года. Его зарплата увеличится до 2,2 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 23-летний Шкриньяр входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити".

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