"Интер" намерен удержать игрока, на которого претендуют "Реал" и "Барселона"

Теги интер миланмилан шкриньяр

"Интер" намерен удержать игрока, на которого претендуют "Реал" и "Барселона"
"Интер" согласовался новый контракт со словацким защитником Миланом Шкриньяром, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист продлит соглашение до 2023 года. Его зарплата увеличится до 2,2 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что 23-летний Шкриньяр входит в сферу интересов "Реала", "Барселоны" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Интер" включился в борьбу за хавбека сборной Бельгии. | http://soccernews.ru

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