"Интер" намерен удержать Икарди
"Интер" готовит новое соглашение для форварда Мауро Икарди.
Как сообщает Todomercadoweb, по новому контракту аргентинца ждет повышение зарплаты, а также "нерадзурри" намерены убрать пункт о сумме отступных.
Напомним, что в услугах Икарди заинтересован мадридский "Реал".
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