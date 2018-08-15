"Интер" намерен удержать Икарди

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"Интер" намерен удержать Икарди

"Интер" готовит новое соглашение для форварда Мауро Икарди.

Как сообщает Todomercadoweb, по новому контракту аргентинца ждет повышение зарплаты, а также "нерадзурри" намерены убрать пункт о сумме отступных.

Напомним, что в услугах Икарди заинтересован мадридский "Реал".

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