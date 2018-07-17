"Интер" намерен удержать в составе финалиста ЧМ-2018

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"Интер" намерен удержать в составе финалиста ЧМ-2018

"Интер" предложил новый контракт хорватскому полузащитнику Марцело Брозовичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов продлить соглашение с игроком на улучшенных финансовых условиях, а также хочет убрать из него пункт о сумме отступных, которая составляет 50 миллионов евро. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Напомним, что Брозович в составе сборной Хорватии дошел до финала Чемпионата Мира-2018.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек провел за "Интер" 33 матча, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

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