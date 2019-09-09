"Интер" намерен усилить состав ещё двумя футболистами этой зимой

"Интер" планирует купить двух игроков в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttosport.



По данным источника, руководство клуба определилось с футболистами, которых хотело бы видеть в стане нерадзурри. В список вошли 24-летний полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич и 21-летний нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза.



Проблемой может стать то, что на этих игроков также претендует "Ювентус".

После двух туров Серии А "Интер" с 6 баллами занимает 1 место в турнирной таблице. "Ювентус" идет на второй строчке.

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