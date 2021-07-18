"Интер" намерен усилиться хавбеком сборной Уругвая

Фото: инстаграм Наитана Нандеса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Кальяри" и сборной Уругвая Наитану Нандесу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "Интер" намерен арендовать хавбека с правом последующего выкупа. Впрочем, "Кальяри" хочет, чтобы в сделку был включен пункт об обязательнстве выкупа. При этом Нандес уже согласовал с "Интером" условия личного контракта.

25-летний Нандес выступает за "Кальяри" с 2019 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 34 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 гола.

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