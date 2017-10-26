"Интер" намерен вернуть Рамиреса в Европу

Миланский "Интер" намерен вернуть полузащитника китайского "Цзянсу Сунин" Рамиреса в Европу, информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" планируют подписать 30-летнего хавбека, который известен по выступлениям за лиссабонскую "Бенфику" и лондонский "Челси", уже в зимнее трансферное окно. Сам бразилец готов принять предложение итальянского гранда.

Напомним, "Интер" повторил клубный рекорд по количеству набранных очков в первых десяти турах Серии А. | soccernews.ru