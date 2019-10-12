"Интер" намерен зимой выкупить Матича у "Манчестер Юнайтед"

"Интер" готов приобрести хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича предстоящей зимой.

По сведениям Corriere dello Sport, 31-летнему сербу будет предложен трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Отметим, что соглашение футболиста с "МЮ" истекает летом 2020 года, но "нерадзурри" собирается выкупить игрока в январе.

В текущем сезоне Матич провел 5 игр, однако результативными действиями не отличился.

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