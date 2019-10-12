"Интер" намерен зимой выкупить Матича у "Манчестер Юнайтед"

Теги интер миланнеманья матичманчестер юнайтедтрансферы

"Интер" намерен зимой выкупить Матича у "Манчестер Юнайтед"

"Интер" готов приобрести хавбека "Манчестер Юнайтед" Неманью Матича предстоящей зимой.

По сведениям Corriere dello Sport, 31-летнему сербу будет предложен трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.

Отметим, что соглашение футболиста с "МЮ" истекает летом 2020 года, но "нерадзурри" собирается выкупить игрока в январе.

В текущем сезоне Матич провел 5 игр, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Бавария" планирует выкупить Перишича у "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско завтра прибудет в Москву

Тедеско завтра прибудет в Москву

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов