"Интер" нанес на майки игроков их никнеймы из Instagram вместо фамилий

Миланский "Интер" несколько изменил игровую форму для матча 33-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает официальный твиттер клуба.

На футболках игроков вместо фамилий написаны их никнеймы в соцсети Instagram.

Матч "Интер" - "Кальяри" начался в 21:45 по московскому времени.

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