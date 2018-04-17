"Интер" нанес на майки игроков их никнеймы из Instagram вместо фамилий

Теги интер милан

"Интер" нанес на майки игроков их никнеймы из Instagram вместо фамилий

Миланский "Интер" несколько изменил игровую форму для матча 33-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает официальный твиттер клуба.

На футболках игроков вместо фамилий написаны их никнеймы в соцсети Instagram.

Матч "Интер" - "Кальяри" начался в 21:45 по московскому времени. 

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