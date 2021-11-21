"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А

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"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии АФото: твиттер "Интера"

В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Интер" в результативном матче одолел "Наполи".

Отметим, что для "Наполи" это первое поражение в текущем сезоне Серии А.

Однако неаполитанцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Милан" по дополнительным показателям. "Интер" идет третьим и отстает от лидеров на 4 очка.

"Интер" - "Наполи" 3:2

Голы: Зелиньски, 17 - 0:1, Чалханоглу (пен), 25 - 1:1, Перишич, 44 - 2:1, Мартинес, 61 - 3:1, Мертенс, 78 - 3:2

"Интер": Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 62), Барелла (Димарко, 75), Корреа (Джеко, 62), Мартинес (Гальярдини, 75).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Мертенс, 75), Лосано (Элмаз, 75), Осимхен (Петанья, 55).

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