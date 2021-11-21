"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в Серии А
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 13-го тура итальянской Серии А "Интер" в результативном матче одолел "Наполи".
Отметим, что для "Наполи" это первое поражение в текущем сезоне Серии А.
Однако неаполитанцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Милан" по дополнительным показателям. "Интер" идет третьим и отстает от лидеров на 4 очка.
"Интер" - "Наполи" 3:2
Голы: Зелиньски, 17 - 0:1, Чалханоглу (пен), 25 - 1:1, Перишич, 44 - 2:1, Мартинес, 61 - 3:1, Мертенс, 78 - 3:2
"Интер": Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 62), Барелла (Димарко, 75), Корреа (Джеко, 62), Мартинес (Гальярдини, 75).
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Мертенс, 75), Лосано (Элмаз, 75), Осимхен (Петанья, 55).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17