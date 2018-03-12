"Интер" – "Наполи" – 0:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Наполи" (0:0).
Видео: "Интер" - "Наполи".
Не пропустите: Зрители расстроены: "Интер" и "Наполи" голов не забили. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Коутиньо дал характеристику новичку "Барселоны" Артуру
-
Стал известен состав молодёжной сборной России на матчи с Македонией и Гибралтаром
-
Каррик объявил о завершении своей карьеры
-
Коутиньо: "Конечно же, встретим Неймара с широко открытыми дверями"
-
Витиньо: "Будем бороться за чемпионство"
-
"Вест Хэму" грозит серьёзное наказание
-
Гвардиола: "Не исключаю, что останусь в "Манчестер Сити" на ближайшие десять лет"
-
Рамос выступил за расставание с семью футболистами "Реала"
-
Черчесов дал прогноз на матчи Лиги Европы с участием российских клубов
-
В "Реале" надеются на обмен игроками с "Челси"
-
"Зенит" назвал диагнозы Лунёва и Кузяева
-
Моуринью и Де Бур вступили в словесную перепалку
-
Стал известен состав сборной Бразилии на матчи с Россией и Германией
-
Президент "Севильи" поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА и "Краснодар" поборются за защитника "Локомотива"
-
Чемпионат Греции приостановлен на неопределённый срок
-
Лидер сборной Исландии может не сыграть на ЧМ-2018
-
"Наполи" близок к подписанию полузащитника "Сампдории"
-
Лунёв рассказал о своей травме
-
Погба рискует пропустить матч с "Севильей"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|71
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10