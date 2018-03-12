"Интер" – "Наполи" – 0:0 (обзор)

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"Интер" – "Наполи" – 0:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Наполи" (0:0).

Видео: "Интер" - "Наполи".

Не пропустите: Зрители расстроены: "Интер" и "Наполи" голов не забили. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 27 71
2 Наполи 28 70
3 Рома 28 56
4 Лацио 28 53
5 Интер Милан 27 52
6 Милан 27 47
7 Сампдория 27 44
8 Аталанта 26 41
9 Фиорентина 27 38
10 Торино 27 36
11 Удинезе 27 33
12 Болонья 28 33
13 Дженоа 27 30
14 Кальяри 27 26
15 Кьево 27 25
16 Кротоне 27 24
17 Сассуоло 27 24
18 СПАЛ 28 24
19 Хеллас Верона 27 22
20 Беневенто 27 10
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