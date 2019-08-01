"Интер" нашел альтернативу Лукаку

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"Интер" нашел альтернативу Лукаку

Форвард "Аталанты" Дуван Сапата может перейти в "Интер".

По сведениям FCInterNews, "нерадзурри" рассматривает 28-летнего колумбийца как альтернативу Ромелу Лукаку, который может перебраться в "Ювентус".

Отмечается, что "Аталанта" хочет выручить с продажи своего футболиста не менее 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сапата стал одним из лучших бомбардиров Серии А. На его счету было 23 гола в 37 матчах.

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