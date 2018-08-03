"Интер" нашел альтернативу Модричу

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Tuttosport, "нерадзурри" рассматривают игрока, как альтернативу Луке Модричу, за которого "Реал" требует более 700 миллионов евро.

Ориентировочная стоимость Гюндогана составляет 40 миллионов евро.

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