"Интер" нашел альтернативу Видалю в "Манчестер Юнайтед"

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"Интер" нашел альтернативу Видалю в "Манчестер Юнайтед"

"Интер" прекратил переговоры с "Барселоной" по Артуро Видалю и начал искать альтернативные варианты.

Как сообщает Tuttomercatoweb, "нерадзурри" присматриваются к хавбеку "Манчестер Юнайтед" Неманье Матичу, чья трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Отметим, что в услугах Матича также заинтересованы "Атлетико" и "Милан".

В этом сезоне Матич провел 15 игр и отметился одной голевой передачей.

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