"Интер" нашел замену Годину в Серии А

"Интер" проявляет интерес к защитнику "Пармы" Маттео Дармиану, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает кандидатуру игрока в качестве возможной замены аргентинцу Диего Годину, который, по некоторым данным, хочет вернуться в Испанию, где он ранее играл за "Вильярреал" и "Атлетико".

Кандидатура Дармиана нравится главному тренеру "Интера" Антонио Конте, так как итальянец может сыграть правого крайнего защитника, а также правого центрального защитника.

В нынешнем сезоне 30-летний Дармиан провел за "Парму" 14 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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