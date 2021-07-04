"Интер" нашёл замену Хакими в Бундеслиге

Теги интер миланвольфсбургтрансферыйосип брекалохакими ашраф

"Интер" нашёл замену Хакими в БундеслигеФото: инстаграм Брекало

Полузащитник "Вольфсбурга" Йосип Брекало попал в сферу интересов "Интера".

По сведениям Goal.com, "нерадзурри" видят в нем замену Ашрафу Хакими, который уйдет в ПСЖ.

Отмечается, что переговоры уже ведутся. Стоимость трансфера оценивается в 18-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету Брекало 7 голов и 4 ассиста в 33 матчах.

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