"Интер" нашёл замену Хакими в Бундеслиге
Фото: инстаграм Брекало
Полузащитник "Вольфсбурга" Йосип Брекало попал в сферу интересов "Интера".
По сведениям Goal.com, "нерадзурри" видят в нем замену Ашрафу Хакими, который уйдет в ПСЖ.
Отмечается, что переговоры уже ведутся. Стоимость трансфера оценивается в 18-20 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Брекало 7 голов и 4 ассиста в 33 матчах.
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|1
|Ювентус
|26
|63
|2
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|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17