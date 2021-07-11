"Интер" нашел замену Хакими в Серии А

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"Интер" нашел замену Хакими в Серии А

Фото: инстаграм Ханса Хатебура/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к голландскому защитнику бергамской "Аталанты" Хансу Хатебуру, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Интера" Хатебур может заменить марокканца Ашрафа Хакими, который перешел в ПСЖ.

В прошлом сезоне 27-летний Хатебур провел за "Аталанту" 30 матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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