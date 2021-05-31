"Интер" нашел замену Хакими во Франции

Фото: инстаграм Жонатана Клосса/Автор неизвестен

Защитник "Ланса" Жонатан Клосс может перейти в "Интер", сообщает L`Equipe.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Интера" Клосс может заменить марокканца Ашрафа Хакими, который, скорее всего, перейдет в ПСЖ.

В минувшем сезоне 28-летний Клосс провел за "Ланс" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь результативных передач.

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